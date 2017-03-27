Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Ростове
Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Ростове 27 марта.
Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Ростове 27 марта.
Как сообщает
По предварительным данным, автомобиль «Дэу Матиз» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ГАЗелью».
В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте происшествия. Управлявший «ГАЗелью» мужчина с травмами доставлен в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.