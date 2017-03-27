Фото: В Казани на Чуйкова неизвестные повредили колеса нескольких машин

Как минимум у пяти машин неизвестные проткнули колеса, еще у нескольких украли колпаки.

«Вчера в час ночи домой приехал на машине друзей, мимо своей машины проезжали, и все нормально было, а вот утром уже так. У кого-то, в том числе и у меня, колпаки украли. Их стащили только у “Фордов” и у “Киа” пытались, но видимо снять не вышло. Я думаю на стоянку так нас загоняют, либо шиномонтажка под заказ» — рассказал ИА «Татар-информ» один из пострадавших автовладельцев.

В настоящее время на место вызвали сотрудников полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.