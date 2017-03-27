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12:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: В Казани на Чуйкова неизвестные повредили колеса нескольких машин

(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Утром жители дома № 34 по улице Чуйкова в Казани, выйдя из дома, обнаружили, что у нескольких машин проткнуты колеса, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

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Как минимум у пяти машин неизвестные проткнули колеса, еще у нескольких украли колпаки.

«Вчера в час ночи домой приехал на машине друзей, мимо своей машины проезжали, и все нормально было, а вот утром уже так. У кого-то, в том числе и у меня, колпаки украли. Их стащили только у “Фордов” и у “Киа” пытались, но видимо снять не вышло. Я думаю на стоянку так нас загоняют, либо шиномонтажка под заказ» — рассказал ИА «Татар-информ» один из пострадавших автовладельцев.

В настоящее время на место вызвали сотрудников полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

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