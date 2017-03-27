Под Воронежем охранник спровоцировал ДТП и скрылся

Сотрудник частного охранного предприятия спровоцировал ДТП с тремя машинами в центре села Ямное Рамонского района. Мужчина скрылся с места аварии на служебном автомобиле, сообщил РИА «Воронеж» в понедельник, 27 марта, начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Рамонскому району, майор полиции Валерий Виноградов.

Авария случилась около 19.00 пятницы, 24 марта. Сначала «Нива» с надписью «Редут» (ЧОП в Ямном) задела по касательной автомобиль KIA, двигавшийся в попутном направлении. Затем «Нива» стала сдавать назад и врезалась в «ВАЗ-21012». После этого нарушитель уехал с места происшествия.

Автомобили получили механические повреждения. Находившиеся в салонах люди не пострадали.

Рамонские правоохранители установили личность человека, который, предположительно, мог находиться за рулем «Нивы». Но найти ни его, ни автомобиль пока не удалось.