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10:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Первые палы сухой травы зафиксированы в Хабаровском крае

Специалисты уверены, что очаги возгорания возникли из-за поджогов; виновные устанавливаются.

Первые в этом сезоне палы сухой травы были зафиксированы в Хабаровском крае на минувших выходных. Пожары возникли в нескольких районах края, сообщает портал «Губерния».

По данным регионального управления МЧС, сообщение о первом подобном происшествии поступило на пульт пожарной охраны Комсомольска-на-Амуре в субботу, 25 марта. Очевидцы сказали, что пал идет вдоль дороги на улице Вагонной.

С пожаром удалось справиться за несколько минут. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Виновники происшествия пока не установлены.

В воскресенье, как рассказали в диспетчерской авиалесоохраны, возник пожар на территории поселка Эльга Верхнебуреинского района. Пал быстро ликвидировали. Локальные очаги были также зафиксированы в Бикинском и Вяземском районах.

Напомним, что обычно природные пожары в Хабаровском крае начинаются в последней декаде марта. На минувшей неделе начальник управления лесами правительства края Иван Денисов заявил, что профильные ведомства готовы к пожароопасному сезону.

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