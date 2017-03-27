Первые палы сухой травы зафиксированы в Хабаровском крае
Специалисты уверены, что очаги возгорания возникли
Специалисты уверены, что очаги возгорания возникли
Первые в этом сезоне палы сухой травы были зафиксированы в Хабаровском крае на минувших выходных. Пожары возникли в нескольких районах края, сообщает портал «Губерния».
По данным регионального управления МЧС, сообщение о первом подобном происшествии поступило на пульт пожарной охраны
С пожаром удалось справиться за несколько минут. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Виновники происшествия пока не установлены.
В воскресенье, как рассказали в диспетчерской авиалесоохраны, возник пожар на территории поселка Эльга Верхнебуреинского района. Пал быстро ликвидировали. Локальные очаги были также зафиксированы в Бикинском и Вяземском районах.
Напомним, что обычно природные пожары в Хабаровском крае начинаются в последней декаде марта. На минувшей неделе начальник управления лесами правительства края Иван Денисов заявил, что профильные ведомства готовы к пожароопасному сезону.