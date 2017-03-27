Коммунальная авария оставила без воды более тысячи приморцев

Возобновить водоснабжение после аварии на насосной станции в Лесозаводском ГО Приморского края планируется до конца сегодняшнего дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, в результате аварии на насосной станции микрорайона «Юго-Западный» города нарушено водоснабжение в 13 жилых домах с населением более тысячи человек:

«Сейчас производится замена насосного оборудования, которую планируют завершить до конца дня», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время осуществляется подвоз питьевой воды к домам.