Коммунальная авария оставила без воды более тысячи приморцев
Устранить неполадки обещают к концу дня.
Устранить неполадки обещают к концу дня.
Возобновить водоснабжение после аварии на насосной станции в Лесозаводском ГО Приморского края планируется до конца сегодняшнего дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, в результате аварии на насосной станции микрорайона «Юго-Западный» города нарушено водоснабжение в 13 жилых домах с населением более тысячи человек:
«Сейчас производится замена насосного оборудования, которую планируют завершить до конца дня», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время осуществляется подвоз питьевой воды к домам.
В Лесозаводск направлено руководство краевого департамента по