Серия пожаров в коллективных садах произошла под Екатеринбургом: сгорели дома
Сразу в трех коллективных садах недалеко от Екатеринбурга горели частные дома.
Сразу в трех коллективных садах недалеко от Екатеринбурга горели частные дома.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В коллективном саду «Энергия» вчера вечером горел частный двухэтажный дом. От огня также пострадали надворные постройки. К месту тушения воду подвозили от водоема.
«На площади 100 кв. м сгорели деревянные надворные постройки и повреждена кровля садового дома. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 24 человека личного состава, — сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.
В полиции устанавливают причины возгорания. Пострадавших нет.
Второй пожар произошел в районе
Еще один пожар произошел недалеко от железнодорожной станции «Огородная» в Екатеринбурге. На площади 30 кв. м. сгорел садовый дом. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.