Серия пожаров в коллективных садах произошла под Екатеринбургом: сгорели дома

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области и в службе спасения «Сова».

В коллективном саду «Энергия» вчера вечером горел частный двухэтажный дом. От огня также пострадали надворные постройки. К месту тушения воду подвозили от водоема.

«На площади 100 кв. м сгорели деревянные надворные постройки и повреждена кровля садового дома. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники, 24 человека личного состава, — сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области.

В полиции устанавливают причины возгорания. Пострадавших нет.

Второй пожар произошел в районе Ново-Свердловской ТЭЦ: загорелись надворные постройки и частная баня на площади 50 кв. м. В тушении пожара задействованы пять единиц техники и 21 человек личного состава.

Еще один пожар произошел недалеко от железнодорожной станции «Огородная» в Екатеринбурге. На площади 30 кв. м. сгорел садовый дом. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 14 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.