Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
09:28 (мск), источник: VN.ru

Волна ДТП накрыла Новосибирск из-за гололеда

Гололед стал причиной для целой череды автомобильных аварий в Новосибирске утром в понедельник, 27 марта. По прогнозу синоптиков, на этой неделе гололедицы на дорогах будет еще больше.

Водитель такси Nissan Almera, двигаясь по улице Ипподромской в сторону автовокзала, не справился с управлением у дома номер 7 на улице Сибревкома. Потеря контроля привела к тому, что такси развернуло на 180 градусов и задней частью откинуло на опору пешеходного моста, сообщает паблик АСТ-54.

А водитель паркетника Toyota RAV4 также из-за гололеда вылетел на встречную полосу на улице Аэропорт, где в это время двигался троллейбус, пишет «Инцидент Новосибирск». В результате ДТП движение троллейбусов было временно затруднено, информации о пострадавших нет.

Малолитражку Nissan March занеслои выбросило на встречку на улице Терешковой в Академгородке, где она столкнулась с универсалом Toyota Probox, передает «Автоспас». Авария затруднила проезд по Терешковой. Аварком «Автоспаса» прибыл, освободил проезд и оформил ДТП.

Кстати, неблагоприятная погода во второй половине дня в Новосибирске сохранится, сообщает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Новосибирцев ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 13 метров в секунду, температура +3, +5 С. На дорогах будет присутствовать гололедица.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Паводок-2017: зоны подтопления Новосибирска показывает компьютер
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла «смерть» ЕС
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Трамп назначит своего зятя главой нового управления в Белом доме
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Марка TVR, которой владел российский олигарх, возрождается В сентябре на Франкфуртском автосалоне будет представлен спорткар возрожденной английской марки TVR
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь