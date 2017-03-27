Волна ДТП накрыла Новосибирск из-за гололеда
Гололед стал причиной для целой череды автомобильных аварий в Новосибирске утром в понедельник, 27 марта. По прогнозу синоптиков, на этой неделе гололедицы на дорогах будет еще больше.
Гололед стал причиной для целой череды автомобильных аварий в Новосибирске утром в понедельник, 27 марта. По прогнозу синоптиков, на этой неделе гололедицы на дорогах будет еще больше.
Водитель такси Nissan Almera, двигаясь по улице Ипподромской в сторону автовокзала, не справился с управлением у дома номер 7 на улице Сибревкома. Потеря контроля привела к тому, что такси развернуло на 180 градусов и задней частью откинуло на опору пешеходного моста, сообщает паблик АСТ-54.
А водитель паркетника Toyota RAV4 также
Малолитражку Nissan March занеслои выбросило на встречку на улице Терешковой в Академгородке, где она столкнулась с универсалом Toyota Probox, передает «Автоспас». Авария затруднила проезд по Терешковой. Аварком «Автоспаса» прибыл, освободил проезд и оформил ДТП.
Кстати, неблагоприятная погода во второй половине дня в Новосибирске сохранится, сообщает