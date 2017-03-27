Волна ДТП накрыла Новосибирск из-за гололеда

Водитель такси Nissan Almera, двигаясь по улице Ипподромской в сторону автовокзала, не справился с управлением у дома номер 7 на улице Сибревкома. Потеря контроля привела к тому, что такси развернуло на 180 градусов и задней частью откинуло на опору пешеходного моста, сообщает паблик АСТ-54.

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А водитель паркетника Toyota RAV4 также из-за гололеда вылетел на встречную полосу на улице Аэропорт, где в это время двигался троллейбус, пишет «Инцидент Новосибирск». В результате ДТП движение троллейбусов было временно затруднено, информации о пострадавших нет.

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Малолитражку Nissan March занеслои выбросило на встречку на улице Терешковой в Академгородке, где она столкнулась с универсалом Toyota Probox, передает «Автоспас». Авария затруднила проезд по Терешковой. Аварком «Автоспаса» прибыл, освободил проезд и оформил ДТП.

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