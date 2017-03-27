В Башкирии супружеская пара фермеров провернула аферу на 3,6 млн рублей

Как установило следствие, в 2013 году 44-летняя хозяйка фермерского хозяйства вместе с супругом направили в региональный Минсельхоз заявку на получение субсидии на развитие семейной животноводческой фермы. К заявке был приложен бизнес-план, чтобы подтвердить возможность его реализации, сообщники обманом получили в банке и администрации Благовещенского района справки о возможности получения кредита, о наличии у них сельскохозяйственной техники, помещений и земельного участка площадью 400 га.

На основании этих документов супруги получили из федерального и регионального бюджета более 3,6 млн рублей средств господдержки.

В действительности финансовое положение фермы было неудовлетворительным. Здания и сельскохозяйственная техника были изъяты у бизнесменов еще в 2012 году в связи с неисполнением обязательств по займам, а рассмотрение вопроса о выделении указанного участка отложено муниципалитетом.

Субсидию фигуранты уголовного дела потратили на погашение долгов, развитие другого бизнеса и собственные нужды.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступлений. Уголовное дело направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.