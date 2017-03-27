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09:36 (мск), источник: "Российская газета"

В Башкирии выросло число погибших при столкновении поездов

По уточненным данным пресс-службы Учалинского ГОК, число погибших при столкновении двух поездов в пригороде башкирского города Учалы выросло до четырех.

Вчера после аварии сообщалась, что погибли трое. Все они — сотрудники Учалинского горно-обогатительного комбината: машинист тепловоза, два его помощника и оператор службы эксплуатации железнодорожного цеха. Еще один машинист тепловоза находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

— АО «Учалинский ГОК» выражает соболезнования родным и близким железнодорожников, погибших в результате несчастного случая. Руководство предприятия готово оказать максимальное содействие расследованию инцидента. Родственникам погибших будет оказана материальная помощь, — прокомментировали на предприятии.

По данным МЧС РБ, последствия аварии на данный момент полностью ликвидированы, железнодорожное полотно восстановлено.

— В результате ЧП две цистерны опрокинулись и произошел разлив нефтепродукта. Место разлива было обваловано, во избежание возгорания создана пенная подушка. Из опрокинувшейся цистерны остатки дизтоплива откачали, — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, трагедия произошла вчера в 15.05 по московскому времени. Два поезда, один с рудой и дизтопливом, другой — порожний, столкнулись лоб в лоб. Оба состава, как и сама однопутная железнодорожная ветка принадлежат Учалинскому ГОК.

Следователи республиканского СК РФ ведут проверку, по результатам которой будет принято решение. Причины аварии пока не названы.

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