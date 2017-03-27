В Башкирии выросло число погибших при столкновении поездов

Вчера после аварии сообщалась, что погибли трое. Все они — сотрудники Учалинского горно-обогатительного комбината: машинист тепловоза, два его помощника и оператор службы эксплуатации железнодорожного цеха. Еще один машинист тепловоза находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

— АО «Учалинский ГОК» выражает соболезнования родным и близким железнодорожников, погибших в результате несчастного случая. Руководство предприятия готово оказать максимальное содействие расследованию инцидента. Родственникам погибших будет оказана материальная помощь, — прокомментировали на предприятии.