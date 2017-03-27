На Урале завели дело о смерти ребенка в больнице
СК возбудил уголовное дело по факту смерти месячной девочки в одной из больниц Челябинска.
СК возбудил уголовное дело по факту смерти месячной девочки в одной из больниц Челябинска.
Действия медицинского персонала квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в понедельник в следственном ведомстве.
— Утром 20 февраля в лечебном учреждении Калининского района областного центра обнаружено тело месячной девочки, доставленной в больницу накануне, — сообщил представитель следственного управления СК региона Владимир Шишков. — По результатам доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
В рамках расследования дела назначены необходимые экспертизы. Действиям медицинского персонала будет дана
Добавим, что по статье о причинении смерти по неосторожности виновным должностным лицам грозит до трех лет лишения свободы с лишением врачебной практики еще на три года.