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09:41 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале завели дело о смерти ребенка в больнице

СК возбудил уголовное дело по факту смерти месячной девочки в одной из больниц Челябинска.

Действия медицинского персонала квалифицированы по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в понедельник в следственном ведомстве.

— Утром 20 февраля в лечебном учреждении Калининского района областного центра обнаружено тело месячной девочки, доставленной в больницу накануне, — сообщил представитель следственного управления СК региона Владимир Шишков. — По результатам доследственной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

В рамках расследования дела назначены необходимые экспертизы. Действиям медицинского персонала будет дана уголовно-правовая оценка.

Добавим, что по статье о причинении смерти по неосторожности виновным должностным лицам грозит до трех лет лишения свободы с лишением врачебной практики еще на три года.

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