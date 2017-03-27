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09:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

Осужден житель Соликамска, нападавший на пенсионерок

Жертвами 23-летнего злоумышленника стали две бабушки.

23-летний житель Соликамска осужден за нападение на пенсионерок. Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, зимой прошлого года неизвестный напал на 83-летнюю бабушку. Злоумышленник выхватил у пожилой женщины сумку, после чего скрылся. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Полицейские составили ориентировку на преступника и задержали подозреваемого. В ходе расследования выяснилось, что пострадавшая — не единственная жертва налетчика. Ранее он напал на 67-летнюю местную жительницу. Он похитил у нее сумку, в которой были продукты и 8 тысяч рублей.

Виновного приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.

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