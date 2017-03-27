Осужден житель Соликамска, нападавший на пенсионерок
Жертвами 23-летнего злоумышленника стали две бабушки.
Жертвами 23-летнего злоумышленника стали две бабушки.
23-летний житель Соликамска осужден за нападение на пенсионерок. Как рассказали в
Полицейские составили ориентировку на преступника и задержали подозреваемого. В ходе расследования выяснилось, что пострадавшая — не единственная жертва налетчика. Ранее он напал на 67-летнюю местную жительницу. Он похитил у нее сумку, в которой были продукты и 8 тысяч рублей.
Виновного приговорили к 2,5 годам