Пьяный водитель осужден за попытку дать взятку автоинспектору

В декабре 2016 года сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, автомобилист предложил одному из автоинспекторов деньги в размере 900 рублей. Взамен он рассчитывал замять дело.

Сотрудник ГИБДД отказался принять денежные средства и задержал нарушителя. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил виновного к наказанию в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.