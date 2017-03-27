Самарец угнал иномарку, прицепив ее на трос к внедорожнику

По данным стражей порядка, ущерб, нанесенный потерпевшему составил около 500 тысяч рублей. Во время работы по заявлению о хищении автомобиля полицейские изучали в том числе записи камер видеонаблюдения, установленные в районе, откуда была угнана машина. Подозреваемого удалось задержать в течение суток. Им оказался 30-летний житель Самары. По версии полицейских, он прицепил иномарку на трос к внедорожнику, после чего отогнал ее в место отстоя.

По данным стражей порядка, подозреваемый признался, что намеревался продать похищенный автомобиль на запчасти. И это не первый эпизод в его криминальной биографии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. А автомашина возвращена законному владельцу.

По данному факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.