Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Тревога в Крыму: Бригада береговой обороны выдвигается на позиции
Ярош о единственном способе возврата Крыма Украине
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купят списанные корабли
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
14На восток США обрушилась снежная буря
8Тайский День слона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10:13 (мск), источник: Volga News

Самарец угнал иномарку, прицепив ее на трос к внедорожнику

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне автомобиля Hyundai Solaris 2016 года выпуска от дома по улице Арцыбушевской, принадлежащего 40-летнему жителю областной столицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным стражей порядка, ущерб, нанесенный потерпевшему составил около 500 тысяч рублей. Во время работы по заявлению о хищении автомобиля полицейские изучали в том числе записи камер видеонаблюдения, установленные в районе, откуда была угнана машина. Подозреваемого удалось задержать в течение суток. Им оказался 30-летний житель Самары. По версии полицейских, он прицепил иномарку на трос к внедорожнику, после чего отогнал ее в место отстоя.

По данным стражей порядка, подозреваемый признался, что намеревался продать похищенный автомобиль на запчасти. И это не первый эпизод в его криминальной биографии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. А автомашина возвращена законному владельцу.

По данному факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре упавшая с крыши глыба снега убила женщину
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
Турция объявила пошлины на российские продукты
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Прокуратура Южной Кореи потребовала арестовать Пак Кын Хе
Муж Иванки Трамп станет главой нового управления в Белом доме
Правительство утвердило ограничения для начинающих водителей
Пострадавший от взрывов на арсенале город Балаклея разминирован
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Марка TVR, которой владел российский олигарх, возрождается В сентябре на Франкфуртском автосалоне будет представлен спорткар возрожденной английской марки TVR
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь