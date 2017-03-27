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11:00 (мск), источник: БЕЛТА

Летняя сцена сгорела в парке в Пинске

На момент прибытия на место происшествия подразделений МЧС здание было полностью охвачено огнем.

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском парке во время пожара сгорела летняя сцена, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в городском парке культуры и отдыха поступило в дежурную часть 26 марта около 13.00. На момент прибытия на место происшествия подразделений МЧС здание было полностью охвачено огнем. В результате возгорания уничтожены кровля и стены деревянной сцены размером 10×15 м.

В настоящее время специалисты устанавливают возможную причину пожара.

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