Летняя сцена сгорела в парке в Пинске

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском парке во время пожара сгорела летняя сцена, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в городском парке культуры и отдыха поступило в дежурную часть 26 марта около 13.00. На момент прибытия на место происшествия подразделений МЧС здание было полностью охвачено огнем. В результате возгорания уничтожены кровля и стены деревянной сцены размером 10×15 м.

В настоящее время специалисты устанавливают возможную причину пожара.