В Красноярске иномарка едва не сбила пешеходов на «зебре»
Проводится проверка по факту грубого нарушения ПДД.
Проводится проверка по факту грубого нарушения ПДД.
В Зеленой роще водитель иномарки на скорости пролетел по «зебре» между пешеходами. Видео опубликовано в паблике «Автохамы Красноярска» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах с видеорегистратора видно, как темный автомобиль пропускает людей, в этот момент
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Поступок автомобилиста возмутил пользователей соцсетей. При этом их удивило спокойствие пешеходов, которые даже не смотрели по сторонам.