В Красноярске иномарка едва не сбила пешеходов на «зебре»

В Зеленой роще водитель иномарки на скорости пролетел по «зебре» между пешеходами. Видео опубликовано в паблике «Автохамы Красноярска» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах с видеорегистратора видно, как темный автомобиль пропускает людей, в этот момент из-за него выскакивает белая иномарка, которая проносится между ребенком и женщиной, последнюю он едва не задевает. После этого, не сбавляя скорости, водитель мчится дальше.

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что проводится проверка по факту грубого нарушения ПДД. Инцидент произошел вечером 14 марта на улице Тельмана.

Поступок автомобилиста возмутил пользователей соцсетей. При этом их удивило спокойствие пешеходов, которые даже не смотрели по сторонам.