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11:08 (мск), источник: Новости Воронежа

Водитель «Лады Приоры», не пропустивший «Ладу Калину», скончался до приезда «скорой», еще двое — в больнице

Трагедия произошла на автодороге в Воронежской области.

Источник: Новости Воронежа

В регионе накануне случилось 79 аварий, из которых 50 — в столице Черноземья. Травмы получили 13 человек и двое погибли.

Первая трагедия случилась около полвосьмого утра на автодороге «Павловск — Калач — Петропавловка». По данным полиции, водитель «Лады Приоры», а это был 37-летний житель поселка Пригородный Калачеевского района, не пропустил другой автомобиль при выезде с второстепенной дороги.

«За рулем “Лады Калины”, которая стала вторым участником аварии, сидела 32-летняя жительница села Старая Меловая Петропавловского района», — рассказали в МВД.

Водитель «Лады Приоры» погиб на месте ДТП. Травмы получили водитель «Калины» и 42-летний пассажир «Приоры». Их на «скорой» доставили в больницу.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Бобровском районе около одиннадцати часов вечера. 23-летний водитель VW Jetta столкнулся с Volvo под управлением россошанца.

«В аварии погиб 30-летний безработный житель Таловского районе — пассажир VW», — отметили в МВД.

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