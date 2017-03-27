Водитель «Лады Приоры», не пропустивший «Ладу Калину», скончался до приезда «скорой», еще двое — в больнице
Трагедия произошла на автодороге в Воронежской области.
Трагедия произошла на автодороге в Воронежской области.
В регионе накануне случилось 79 аварий, из которых 50 — в столице Черноземья. Травмы получили 13 человек и двое погибли.
Первая трагедия случилась около полвосьмого утра на автодороге «Павловск — Калач — Петропавловка». По данным полиции, водитель «Лады Приоры», а это был 37-летний житель поселка Пригородный Калачеевского района, не пропустил другой автомобиль при выезде с второстепенной дороги.
«За рулем “Лады Калины”, которая стала вторым участником аварии, сидела 32-летняя жительница села Старая Меловая Петропавловского района», — рассказали в МВД.
Водитель «Лады Приоры» погиб на месте ДТП. Травмы получили водитель «Калины» и 42-летний пассажир «Приоры». Их на «скорой» доставили в больницу.
Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Бобровском районе около одиннадцати часов вечера. 23-летний водитель VW Jetta столкнулся с Volvo под управлением россошанца.
«В аварии погиб 30-летний безработный житель Таловского районе — пассажир VW», — отметили в МВД.