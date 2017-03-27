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11:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На рынок Магнитогорска нагрянули люди в черном

Девять человек выдворены из страны.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области продолжается операция «Нелегальный мигрант». На юге региона в ходе рейда зарегистрировано 56 нарушений. Девять человек выдворены из страны. О результатах работы службы миграционного контроля — Ольга Беличенко.

На центральной городской ярмарке — обычный весенний день. Торговля идет бойко, довольны и покупатели, и продавцы.

«У нас все в порядке. Мы все — граждане России, которые здесь работают. У нас других граждан не пускают. Только граждане Российской Федерации все работают здесь, они все граждане РФ. Продавцы, которые здесь торгуют, они все имеют паспорт», — говорит Ильхаметдин Суфель Атоевич.

На самом деле — не все так хорошо, как кажется. И люди в черном, внезапно появившиеся на рынке — тому подтверждение. Усиленным составом, вместе с бойцами ОМОНа Росгвардии и сотрудниками отдела миграционного контроля стражи порядка проводят рейд. С начала года Магнитогорск увеличился почти на две с половиной тысяч мигрантов. Так же, как и в прошлом. Едут из Таджикистана, Армении, Азербайджана, меньше — из Китая и Вьетнама.

Силовиков интересуют паспорта и документы, подтверждающие право пребывания в Росиии. Всех же, кто вызывает подозрения, под конвоем доставляют к автобусу. До выяснения обстоятельств.

16-летний Ахрор вместе с семьей приехал из Кыргызстана. Говорит, хочет стать поваром, но это в планах, а пока работает у родителей — у них небольшой бизнес.

«Из Узгена — такой маленький город — оттуда приехал. Где-то год проживаю уже тут. У меня родственники работают. Готовят как бы так, иногда помогаю тоже готовить) », — рассказывает Ахрор Азамджон-Углы.

У большинства с документами — полный порядок, но есть и те, кто попадает в черный список. По итогам первого этапа операции «Мигрант» 9 иностранцев будут отправлены на Родину, еще 28 получили запрет на въезд в Россию.

«У нас 9 материалов возбуждено по “резиновым” адресам, которые как бы есть на территории Магнитогорска — фиктивная регистрация иностранных граждан. И 21 материал подготовлен для аннулирования временного проживания постоянно проживающих граждан, которые ложные сведения предоставили, либо не проживают на адресах», — комментирует Дмитрий Макаров, начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по Магнитогорску.

Как показывает практика, большая часть мигрантов предпочитает «дружить» с законом. Между тем, поток приезжих иностранцев не иссякает: Магнитогорск — экономически привлекателен, так что летом — снова рейд. Второй этап операции.

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