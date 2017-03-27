Организаторы кооператива «Ковчег» приговорены к длительным срокам заключения

Жители Перми Денис Толстиков, Михаил Матвеев и Марина Кишмерешкина обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 174.1 (легализация средств, приобретенных в результате совершения преступления, в крупном размере организованной группой). Потерпевшими по делу были признаны более 2,1 тыс. человек.



Как установили следствие и суд, в 2005 году господа Толстиков и Матвеев объединились с целью хищения денежных средств граждан под видом деятельности кредитно-потребительского кооператива «Ковчег» (в 2007 году переименован в кредитно-потребительское общество). А для легализации доходов, полученных преступным путем, привлекли Марину Кишмерешкину. Жителям региона предлагалось вложить в кооператив денежные средства под проценты существенно выше рыночных, до 27% годовых. Деятельность организации носила признаки финансовой пирамиды, и в итоге выплаты прекратились. Ущерб от их деятельности составил более 233 млн руб.



Как рассказал гособвинитель Николай Гаврилиди, Денису Толстикову суд назначил наказание в виде лишения свободы на 12,5 лет и штраф 120 тыс.руб., Михаил Матвеев получил 12 лет лишения свободы и аналогичный штраф. Марина Кишмерешкина была приговорен к 5 годам лишения свободы и штрафу 60 тыс. руб.