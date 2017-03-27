В Чечне от рук террористов погиб уроженец Омской области
Как стало известно «СуперОмску», уроженец Омской области оказался в числе погибших после нападения террористов на базу Росгвардии в Чечне.
Как стало известно «СуперОмску», уроженец Омской области оказался в числе погибших после нападения террористов на базу Росгвардии в Чечне.
Инцидент произошел в пятницу, 24 марта, в 2:30. Шестеро боевиков атаковали часть, расположенную в станице Наурская. Им дал отпор войсковой наряд.
Все террористы были уничтожены. При этом погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.
Похороны пройдут на этой неделе.