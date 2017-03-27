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10:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Похитительницу холодильника задержали в Нижнем Новгороде

Злоумышленница вынесла бытовую технику из квартиры на улице Кошелева.

Похитительницу холодильника задержали полицейские в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленнице удалось свободно проникнуть в квартиру дома на улице Кошелева, откуда она похитил холодильник. После обращения пострадавшей хозяйки к стражам порядка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В результате сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — ранее судимую 27-летнюю женщину. Расследование продолжается.

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