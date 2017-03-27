Похитительницу холодильника задержали в Нижнем Новгороде
Злоумышленница вынесла бытовую технику из квартиры на улице Кошелева.
Злоумышленница вынесла бытовую технику из квартиры на улице Кошелева.
Похитительницу холодильника задержали полицейские в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Злоумышленнице удалось свободно проникнуть в квартиру дома на улице Кошелева, откуда она похитил холодильник. После обращения пострадавшей хозяйки к стражам порядка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
В результате сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую — ранее судимую 27-летнюю женщину. Расследование продолжается.