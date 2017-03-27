Разборки в уральском кафе закончились смертью: возбуждено уголовное дело

nakanune.ru">Накануне.RU в СК России по Свердловской области, ночью 9 марта этого года молодой человек отдыхал в одном из кафе, расположенном на улице Калинина, где распивал спиртные напитки. Там же находился и мужчина 1982 года рождения. Между ними вспыхнул конфликт, в результате разборки начались еще в кафе. Затем они вышли из заведения и продолжили ссору на крыльце.

«Подозреваемый толкнул своего оппонента руками в грудь. В результате мужчина не удержался и упал с крыльца здания кафе, ударившись головой об асфальт и получив закрытую черепно-мозговую травму. С места происшествия потерпевший был госпитализирован в больницу, где, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, скончался 20 марта», — рассказали в следствии.

Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.