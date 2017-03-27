Школьница, находившаяся в гостях, погибла в результате пожара в Пуховичском районе

Сообщение о загорании жилого дома поступило в МЧС в 10.09. Когда спасатели приехали на место, они увидели, что из-под крыши валит дым. Но людей в доме тогда уже не было.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко рассказала корреспонденту SB.BY следующее:

— Хозяйка дома в момент пожара находилась на работе, а дома были ее свекровь и племянница. Из горевшего дома их вынес муж хозяйки. Девочку 2005 года рождения без сознания передали медикам, а по пути следования в больницу она скончалась в машине скорой. Свекровь хозяйки 1940 года госпитализирована в районную больницу с термоингаляционной травмой верхних дыхательных путей и термическими ожогами кистей рук и лица 1−3-й степени (6 процентов тела).

В результате пожара повреждено перекрытие, выгорела изнутри кухня, закопчены стены и имущество жилого дома.

Причина пожара сейчас устанавливается.