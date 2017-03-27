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11:00 (мск), источник: Губерния онлайн

Администратор ресторана обокрала хабаровчанку

Хабаровчанка собиралась отпраздновать свадьбу в одном из ресторанов города.

Она передала администратору заведения предоплату — 20 тысяч рублей. Однако в дальнейшем выяснилось, что женщина присвоила деньги, и заказ, соответственно, не был исполнен. Похищенные средства злоумышленница потратила на личные нужды.

Сейчас 23-летняя женщина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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