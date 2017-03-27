Обиженный житель Бердска пытался задушить травматолога, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 26 марта в бердскую Центральную районную больницу с колото-резаной травмой обратилась женщина. Персонал оказал необходимую помощь, врач-травматолог решил не помещать травмированную в стационар. Вместе с дамой в больницу прибыл нетрезвый 23-летний мужчина. Его возмутил отказ от госпитализации даме сердца, он схватил врача за горло и начал душить. Коллеги помогли доктору освободиться, дебошир скрылся. О данном факте сообщили в правоохранительные органы.

«В ходе проверки данного факта проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение», — рассказали в СК.