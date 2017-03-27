Обиженный житель Бердска пытался задушить травматолога
Нетрезвый мужчина возмутился «некачественной» медицинской помощью своей подруге и напал на врача, рассказали в СК.
Нетрезвый мужчина возмутился «некачественной» медицинской помощью своей подруге и напал на врача, рассказали в СК.
Обиженный житель Бердска пытался задушить травматолога, об этом сообщает
По данным следствия, 26 марта в бердскую Центральную районную больницу с
«В ходе проверки данного факта проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято законное процессуальное решение», — рассказали в СК.