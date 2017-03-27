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11:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Подозреваемый в убийстве и поджоге южноуралец скрывался в соседней стране

Мужчину задержали спустя несколько месяцев.

Южноуралец, подозреваемый в убийстве с поджогом и скрывшийся от полиции на территории другой страны, обнаружен и арестован спустя несколько месяцев после происшествия, сообщают в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в августе 2016 года 31-летний мужчина вместе со своими знакомыми 50 и 53 лет употреблял спиртное в одном из домов Копейска. Между собутыльниками возникла ссора, во время которой южноуралец нанёс приятелям смертельные ранения ножом, а затем поджёг вещи в жилище и скрылся. Позже подозреваемый сбежал за границу, однако был найден и доставлен обратно на территорию России.

«В настоящее время по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения», — уточняют в СУ СКР.

Напомним, ранее жителя Аргаяшского района заподозрили в намеренном поджоге, из-за которого погиб 4-летний ребёнок.

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