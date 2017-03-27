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11:21 (мск), источник: НИА Самара

На самарского пластического хирурга завели уголовное дело

Операция по увеличению груди закончилась неудачей.

Глава отделения пластической хирургии клиник Самарского медуниверситета Николай Ушаков попал под уголовное преследование после операции, проведенной им для директора ГБУ «Центр физической культуры и спорта ЗАО города Москвы» Ольги Таравковой, дочери кадровика ГУ МВД РФ по Самарской области Веры Напсо, пишет «Самарское обозрение».

Так случилось, что операция прошла неудачно — у клиентки хирурга зафиксировали анафилактический шок. Вскоре после этого по заявлению Таравковой было возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество в значительном размере» (ч.2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщает издание, дело находилось в производстве УМВД РФ по городу Самаре. Расследование шло непросто, дело несколько раз возвращалось на доследование прокуратурой, пока, наконец, не дошло до суда. На минувшей неделе состоялись предварительные слушания, во вторник, 28 марта, судья Октябрьского райсуда Андрей Теренин планирует приступить к рассмотрению дела по существу.

По словам Ларисы Такидзе, ее клиенту вменили в вину завышение цены на выполненные работы. «Утверждается, что он взял с клиентки за импланты 140 тыс. руб., а они на самом деле стоят 40 тыс. рублей. Но в эту сумму входит еще стоимость операции, пребывание в послеоперационной палате, иные расходники. Сумму ущерба определили в 100 тыс. руб. — потерпевшая заявила, что это для нее значительные деньги», — говорит Такидзе.

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