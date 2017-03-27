ФСБ задержала крупную группу торговцев оружием

«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей модернизацию огнестрельного оружия из массогабаритных макетов и гражданских образцов и его сбыт в различных субъектах», — говорится в релизе от 27 марта.

Задержания прошли на минувшей неделе в Калужской, Брянской и Московской областях, разоблачены четыре мастерские по переделке оружия и изготовлению боеприпасов.

«Изъяты три авиационные пушки калибра 23 миллиметра, 56 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, около 100 основных частей к огнестрельному оружию, 15 килограммов взрывчатых веществ, 10 гранат, 2 мины, 10 взрывателей и электродетонаторов, 2 приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, более 3700 патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия», — перечисляет ФСБ.