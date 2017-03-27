Расчленившую соседку пенсионерку из Петербурга отправили на принудительное лечение

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, в отношении женщины применены принудительные меры медицинского характера, она освобождена от уголовной ответственности.

Проведенная по уголовному делу судебная психиатрическая экспертиза показала, что пенсионерка страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении.

По данным прокуратуры, в случае с Самсоновой «после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение». Дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемой по которому стала пенсионерка Самсонова, было возбуждено после обнаружения 26 июля 2015 года частей человеческого тела около дома по улице Димитрова. Из материалов дела следует, что 68-летняя женщина ночью 23 июля 2015 года в квартире на этой же улице на почве личной неприязни отравила неизвестным веществом свою 79-летнюю знакомую, после чего при помощи пилы и ножа расчленила ее тело и выбросила в ближайшем микрорайоне.