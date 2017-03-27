Расчленившую соседку пенсионерку из Петербурга отправили на принудительное лечение

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, в отношении женщины применены принудительные меры медицинского характера, она освобождена от уголовной ответственности.
Проведенная по уголовному делу судебная психиатрическая экспертиза показала, что пенсионерка страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении.
По данным прокуратуры, в случае с Самсоновой «после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение».
Дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемой по которому стала пенсионерка Самсонова, было возбуждено после обнаружения 26 июля 2015 года частей человеческого тела около дома по улице Димитрова.
Из материалов дела следует, что 68-летняя женщина ночью 23 июля 2015 года в квартире на этой же улице на почве личной неприязни отравила неизвестным веществом свою 79-летнюю знакомую, после чего при помощи пилы и ножа расчленила ее тело и выбросила в ближайшем микрорайоне.
По данным некоторых СМИ, женщина могла совершить на территории города еще несколько убийств. Источник в правоохранительных органах сообщал «Интерфаксу», что после задержания она написала явку с повинной, в которой рассказала о дополнительных эпизодах. В частности, она призналась, что в ноябре 2000 года убила в своей квартире мужчину-квартиранта, тело которого расчленила ножом в ванной. Она также указала, что сложила фрагменты тела в пакеты и разбросала их по территории Фрунзенского района.
Также в СМИ активно обсуждался дневник Самсоновой, в котором она якобы признавалась в совершении нескольких убийств. Однако пресс-служба ГСУ СКР по северной столице сообщала, что следствие не располагает какими-либо объективными данными о совершении ею упомянутых там «преступлений».
Для параноидной шизофрении, которой страдает Самсонова, характерно доминирование галлюцинаций и бреда.