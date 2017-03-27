Жвачку с вопросами о смерти обнаружили в магазинах Усолья

Как 27 марта 2017 года сообщает «Усолье Инфо», ранее федеральные средства массовой информации сообщили, что в магазинах в разных городах России появилась подобная продукция, что вызвало большой скандал, и производитель заявил о прекращении отгрузки этого товара. Активисты медицинского техникума в Усолье-Сибирском решили проверить продается ли эта жвачка в магазинах города. «Долго искать скандальную жвачку с цифрой пять не пришлось. Сразу в трех магазинах она была на витрине, и продали ее свободно», — сообщают активисты.

На каждой пластинке был написан определённый хэштег и призывы, подобные тем, что в интернет-игре «Синий кит». На упаковке также размещён электронный адрес, на который нужно присылать фото и видео выполненных заданий, при этом в посте следует отметить друга, которому также нужно выполнить следующее задание, указанное на обёртке.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала неудачный маркетинговый ход производителя жвачки с хэштегами так: «Понимая, что здесь нет прямого факта склонения или призыва к суициду, тем не менее, считаю, что подобные проекты могут привести к трагическим последствиям. Например, призыв забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи может закончиться трагедией, если экстремальное фото попробует сделать ребёнок. Как минимум только на этом основании подобную продукцию необходимо маркировать возрастными ограничениями, но и этого недостаточно».

В Усольский территориальный отдел Роспотребнадзора поступило обращение с просьбой проверить продукцию компании-производителя. «Сейчас мы приступили к работе над этим обращением, — комментирует и.о. начальника отдела Татьяна Рассказова. — По закону у нас есть месяц, чтобы принять правовое решение. В случае если в маркетинговой программе компании “Wrigley” всё же обнаружат признаки состава преступления, то к расследованию подключатся правоохранительные органы».