Жвачку с вопросами о смерти обнаружили в магазинах Усолья
В магазинах
В магазинах
Как 27 марта 2017 года сообщает «Усолье Инфо», ранее федеральные средства массовой информации сообщили, что в магазинах в разных городах России появилась подобная продукция, что вызвало большой скандал, и производитель заявил о прекращении отгрузки этого товара. Активисты медицинского техникума в
На каждой пластинке был написан определённый хэштег и призывы, подобные тем, что в
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала неудачный маркетинговый ход производителя жвачки с хэштегами так: «Понимая, что здесь нет прямого факта склонения или призыва к суициду, тем не менее, считаю, что подобные проекты могут привести к трагическим последствиям. Например, призыв забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи может закончиться трагедией, если экстремальное фото попробует сделать ребёнок. Как минимум только на этом основании подобную продукцию необходимо маркировать возрастными ограничениями, но и этого недостаточно».
В Усольский территориальный отдел Роспотребнадзора поступило обращение с просьбой проверить продукцию
Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации