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11:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жвачку с вопросами о смерти обнаружили в магазинах Усолья

В магазинах Усолья-Сибирского обнаружили жвачку «Wrigley Five» с призывами к экстремальным действиям и вопросами о смерти.

Как 27 марта 2017 года сообщает «Усолье Инфо», ранее федеральные средства массовой информации сообщили, что в магазинах в разных городах России появилась подобная продукция, что вызвало большой скандал, и производитель заявил о прекращении отгрузки этого товара. Активисты медицинского техникума в Усолье-Сибирском решили проверить продается ли эта жвачка в магазинах города. «Долго искать скандальную жвачку с цифрой пять не пришлось. Сразу в трех магазинах она была на витрине, и продали ее свободно», — сообщают активисты.

На каждой пластинке был написан определённый хэштег и призывы, подобные тем, что в интернет-игре «Синий кит». На упаковке также размещён электронный адрес, на который нужно присылать фото и видео выполненных заданий, при этом в посте следует отметить друга, которому также нужно выполнить следующее задание, указанное на обёртке.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала неудачный маркетинговый ход производителя жвачки с хэштегами так: «Понимая, что здесь нет прямого факта склонения или призыва к суициду, тем не менее, считаю, что подобные проекты могут привести к трагическим последствиям. Например, призыв забраться на самую высокую точку в общественном месте и сделать селфи может закончиться трагедией, если экстремальное фото попробует сделать ребёнок. Как минимум только на этом основании подобную продукцию необходимо маркировать возрастными ограничениями, но и этого недостаточно».

В Усольский территориальный отдел Роспотребнадзора поступило обращение с просьбой проверить продукцию компании-производителя. «Сейчас мы приступили к работе над этим обращением, — комментирует и.о. начальника отдела Татьяна Рассказова. — По закону у нас есть месяц, чтобы принять правовое решение. В случае если в маркетинговой программе компании “Wrigley” всё же обнаружат признаки состава преступления, то к расследованию подключатся правоохранительные органы».

Отдел потребительского рынка и предпринимательства администрации Усолья-Сибирского тоже подключился к борьбе с жвачкой «Wrigley Five». Для усольских предпринимателей опубликовано обращение: «На основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора и прокуратуры Иркутской области необходимо снять с реализации жевательную резинку “5”, изготовитель ООО “Ригли”, содержащую на этикетке надпись “Правда или действия”, в связи с содержанием на индивидуальных упаковках информации, которая может оказать вред здоровью и развитию несовершеннолетних».

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