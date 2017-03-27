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11:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Отчим изрезанной девочки прятался у бомжей в Екатеринбурге

У станции Шарташ.

Подозреваемый в покушении на убийство 8-летней падчерицы Владимир Акулов примкнул к бомжам вблизи железнодорожной станции Шарташ в Екатеринбурге.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчину задержали утром 27 марта 2017 года и доставили в Заречный. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте. Мотивы преступления Акулов пояснить не смог, ссылаясь на то, что был пьян.

По версии следствия, вечером 22 марта 2017 года подозреваемый исполосовал ножом дочь сожительницы и уехал на электричке в Екатеринбург. Раненую девочку увидел соседский мальчик. В настоящее время состояние школьницы оценивается как удовлетворительное.

По неофициальным данным, 28-летний Акулов сначала надругался над девочкой, а потом нанес ей 7 ножевых ранений. В следственных органах факт совершения насильственных действий сексуального характера пока не подтверждают. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, п."в ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней). Ранее подозреваемый был судим за убийство.

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