В Омске стая бродячих собак загрызла и съела кошку
Инцидент произошел в городке Нефтяников днем в воскресенье, 26 марта.
Инцидент произошел в городке Нефтяников днем в воскресенье, 26 марта.
Как пишет омичка Анастасия Ишеева в паблике Regik55, возле дома № 27 по ул. Нефтезаводской на кошку накинулась стая бродячих собак.
«Стая собак поймала кошку и беспощадно доедала, пока та из последних сил пыталась вырваться, а проходившие мимо “мужчины” просто смотрели. Только девушка осмелилась кинуть в стаю камень, и только тогда они разбежались. Но, к сожалению, было поздно», — сообщила девушка.
К своему сообщению омичка приложила фото, сделанные из окна квартиры.
Мнения участников обсуждения разделились. Одни назвали произошедшее естественным отбором, другие ужаснулись, предположив, что на месте кошки мог оказаться ребенок.