В Омске стая бродячих собак загрызла и съела кошку

Как пишет омичка Анастасия Ишеева в паблике Regik55, возле дома № 27 по ул. Нефтезаводской на кошку накинулась стая бродячих собак.

«Стая собак поймала кошку и беспощадно доедала, пока та из последних сил пыталась вырваться, а проходившие мимо “мужчины” просто смотрели. Только девушка осмелилась кинуть в стаю камень, и только тогда они разбежались. Но, к сожалению, было поздно», — сообщила девушка.

К своему сообщению омичка приложила фото, сделанные из окна квартиры.