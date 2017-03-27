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11:13 (мск), источник: СуперОмск

В Омске стая бродячих собак загрызла и съела кошку

Инцидент произошел в городке Нефтяников днем в воскресенье, 26 марта.

Как пишет омичка Анастасия Ишеева в паблике Regik55, возле дома № 27 по ул. Нефтезаводской на кошку накинулась стая бродячих собак.

«Стая собак поймала кошку и беспощадно доедала, пока та из последних сил пыталась вырваться, а проходившие мимо “мужчины” просто смотрели. Только девушка осмелилась кинуть в стаю камень, и только тогда они разбежались. Но, к сожалению, было поздно», — сообщила девушка.

К своему сообщению омичка приложила фото, сделанные из окна квартиры.

Мнения участников обсуждения разделились. Одни назвали произошедшее естественным отбором, другие ужаснулись, предположив, что на месте кошки мог оказаться ребенок.

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