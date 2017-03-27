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12:17 (мск), источник: Новый Калининград

На Гагарина загорелась комната в коммуналке, хозяин госпитализирован с ожогами

В результате пожара в трехэтажном кирпичном доме на улице Гагарина в областном центре пострадал пожилой мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщил источник в экстренных службах региона.

В Центр управления в кризисных ситуациях сообщение о пожаре поступило 15:42 в понедельник, отмечает пресс-служба МЧС. В одной из комнат коммунальной квартиры горел диван.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что в результате пожара травмы получил 51-летний хозяин квартиры. По данным полиции, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и передвигался с трудом. Он госпитализирован в БСМП с ожогами.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем — мужчина не потушил сигарету. В результате вспыхнул диван, квартира оказалась закопчена. Материальный ущерб от пожара оценивается в 100 тыс. рублей.

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