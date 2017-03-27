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12:32 (мск), источник: Новый Калининград

На ул. Батальной полицейские задержали калининградца с наркотиками

В Калининграде сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотической смеси. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Мужчину полицейские остановили 22 марта около дома № 17 по улице Батальной. В кармане куртки злоумышленник хранил два свёртка со смесью наркотических средств героин и карфентанил. Наркотики изъяты.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

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