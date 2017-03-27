На ул. Батальной полицейские задержали калининградца с наркотиками

Мужчину полицейские остановили 22 марта около дома № 17 по улице Батальной. В кармане куртки злоумышленник хранил два свёртка со смесью наркотических средств героин и карфентанил. Наркотики изъяты.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.