На ул. Батальной полицейские задержали калининградца с наркотиками
В Калининграде сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотической смеси. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотической смеси. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Мужчину полицейские остановили 22 марта около дома № 17 по улице Батальной. В кармане куртки злоумышленник хранил два свёртка со смесью наркотических средств героин и карфентанил. Наркотики изъяты.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.