В Самарской области полицейские пресекли хищение нефти

В октябре 2016 г. работниками нефтедобывающей компании на территории Самарской области была обнаружена нефтеврезка. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области задержали семерых подозреваемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода. Как следует из материалов, собранных полицейскими, предполагаемыми злоумышленниками — жителями Самарской области, изготовлен отвод в недействующую трубу, заглушенную с двух сторон. Она использовалась как резервуар для хранения похищенного. Объем изъятых с места происшествия полицейскими нефтепродуктов составил 40 тонн.

Причиненный ущерб составил около 500 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Двое из подозреваемых — предполагаемые организаторы противоправной деятельности, заключены под арест. Похитителям грозит до шести лет лишения свободы, сообщает облМВД.