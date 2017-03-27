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11:19 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области полицейские пресекли хищение нефти

Причиненный ущерб составил около 500 тысяч рублей.

В октябре 2016 г. работниками нефтедобывающей компании на территории Самарской области была обнаружена нефтеврезка. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области задержали семерых подозреваемых в покушении на кражу нефти из нефтепровода. Как следует из материалов, собранных полицейскими, предполагаемыми злоумышленниками — жителями Самарской области, изготовлен отвод в недействующую трубу, заглушенную с двух сторон. Она использовалась как резервуар для хранения похищенного. Объем изъятых с места происшествия полицейскими нефтепродуктов составил 40 тонн.

Причиненный ущерб составил около 500 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Двое из подозреваемых — предполагаемые организаторы противоправной деятельности, заключены под арест. Похитителям грозит до шести лет лишения свободы, сообщает облМВД.

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