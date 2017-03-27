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11:42 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дело о хищении сотен миллионов из бюджета передано в новосибирский суд

Дело о хищении более двухсот тридцати бюджетных миллионов и покушении на хищение ещё почти ста сорока миллионов рублей передано в суд. Главный обвиняемый — руководитель печально известного «ФТ-Центра» Евгений Богорад — сам пришёл к следователям. Его подельников осудили ещё в 14-м году, а организатор преступной схемы скрывался за границей.

Источник: Вести - Новосибирск

Олеся Лезина, старший помощник прокурора г. Новосибирска: «В 20007 году в Новосибирске Богорад, являясь руководителем филиала ФГУП по СФО, для достижения своих преступных целей создал организованную группу из числа своих родственников и доверенных лиц. Хищение денежных средств осуществлялось путём заключения членами созданной Богорадом организованной группы фиктивных договоров оказания филиалу ФГУП по СФО различных услуг на охрану объектов недвижимости, а также юридических и иных услуг».

Вот одно из зданий, которые якобы обслуживал окружной «ФТ-Центр». Сегодня его занимает автосервис, а восемь лет назад даже стёкол в окнах не было. Такая же картина на других объектах — например, в пионерском лагере «Орлёнок», ведомственной бане на четвёртом микрорайоне, хозяйственных постройках. Еще ряд объектов находился в Томской, Кемеровской, Иркутской областях и в Алтайском крае. Некоторые из них представляют собой буквально руины. Однако, на протяжении двух лет на их содержание и эксплуатацию государство тратило внушительные средства. Сейчас Евгений Богорад под подпиской о невыезде.

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