Дело о хищении сотен миллионов из бюджета передано в новосибирский суд

Олеся Лезина, старший помощник прокурора г. Новосибирска: «В 20007 году в Новосибирске Богорад, являясь руководителем филиала ФГУП по СФО, для достижения своих преступных целей создал организованную группу из числа своих родственников и доверенных лиц. Хищение денежных средств осуществлялось путём заключения членами созданной Богорадом организованной группы фиктивных договоров оказания филиалу ФГУП по СФО различных услуг на охрану объектов недвижимости, а также юридических и иных услуг».

Вот одно из зданий, которые якобы обслуживал окружной «ФТ-Центр». Сегодня его занимает автосервис, а восемь лет назад даже стёкол в окнах не было. Такая же картина на других объектах — например, в пионерском лагере «Орлёнок», ведомственной бане на четвёртом микрорайоне, хозяйственных постройках. Еще ряд объектов находился в Томской, Кемеровской, Иркутской областях и в Алтайском крае. Некоторые из них представляют собой буквально руины. Однако, на протяжении двух лет на их содержание и эксплуатацию государство тратило внушительные средства. Сейчас Евгений Богорад под подпиской о невыезде.