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12:25 (мск), источник: ИА Татар-информ

Спасатели назвали причину гибели подводного охотника на реке Зай

(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Стали известны подробности гибели рыбака на реке Зай под Нижнекамском, сообщает телекомпания «НТР».

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Как выяснилось, мужчина зацепился за лежащее на глубине полутора метров бревно и не смог самостоятельно выбраться.

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 19 марта в Нижнекамском районе Татарстана на реке Зай рыбак в гидрокостюме нырнул под воду и исчез.

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