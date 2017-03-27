Спасатели назвали причину гибели подводного охотника на реке Зай
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Стали известны подробности гибели рыбака на реке Зай под Нижнекамском, сообщает телекомпания «НТР».
(Казань, 27 марта, «Татар-информ»). Стали известны подробности гибели рыбака на реке Зай под Нижнекамском, сообщает телекомпания «НТР».
Как выяснилось, мужчина зацепился за лежащее на глубине полутора метров бревно и не смог самостоятельно выбраться.
Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 19 марта в Нижнекамском районе Татарстана на реке Зай рыбак в гидрокостюме нырнул под воду и исчез.