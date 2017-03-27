Ямы на дороге в Волгограде спровоцировали ДТП с участием двух автобусов, грузовика и маршрутки

По рассказам очевидцев, примерно в 10:00 на Второй продольной по направлению в Красноармейский район в крайнем правом ряду столкнулись два новых автобуса организации «Волгоградский автобусный парк», грузовик и маршрутное такси № 46а.

Свидетели аварии утверждают, что автобусы пострадали от того, что попали в ямы на аварийном участке дороги. Сейчас единственная возможность избежать затора здесь — объезд через кардиоцентр.