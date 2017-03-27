На Московском проспекте легковушка вылетела на тротуар и перевернулась

Авария произошла в понедельник утром. По данным свидетелей, в районе перекрестка улицы Грига и Московского проспекта по направлению на выезд из города легковушка вылетела на тротуар, пробив металлическое ограждение. От удара автомобиль перевернулся. Данных о пострадавших в ДТП пока нет, подробности уточняются.