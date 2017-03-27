Няня похитила 2-летнюю девочку в Темиртау

Вечером 26 марта 22-летняя жительница Темиртау обратилась в полицию с заявлением о похищении ее двухлетней дочери няней. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека» и спешно приступили к поискам.

Подозреваемая с ребенком была задержана в Астане ранним утром 27 марта, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области.

На допросе женщина призналась, что похитить девочку решилась после того, как та назвала ее мамой. По словам няни, она хотела испытать материнское чувство и планировала вернуть ребенка матери. Малышку полицейские вернули матери.