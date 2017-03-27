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11:49 (мск), источник: Tengrinews

Прокуратура Астаны предупредила о махинациях при покупках онлайн

Две трети из числа потерпевших стали жертвами мошенничества, перечислив денежные средства через QIWI-кошелек.

Источник: Tengrinews

Две трети числа потерпевших стали жертвами мошенничества, перечислив денежные средства через QIWI-кошелек за поставку несуществующего товара, размещенного на интернет-сайте. Такие данные привели в пресс-службе прокуратуры Астаны, сообщает Tengrinews.kz.

«Зачастую реальный интернет-магазин использует и почтовую доставку товара. Если, сейчас вы намереваетесь оплатить такой товар через QIWI-кошелек, рекомендуем попросить продавца отправить его в виде посылки через отделения АО “Казпочта” либо другие организации, специализирующиеся на перевозке грузов», — призывают прокуроры.

По их мнению, только таким способом можно оплатить за доставленный товар.

«В случае отказа продавца отправить товар выбранным вами способом, рекомендуем приобрести его в другом месте», — отмечает пресс-служба столичной прокуратуры.

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