Прокуратура Астаны предупредила о махинациях при покупках онлайн

Две трети числа потерпевших стали жертвами мошенничества, перечислив денежные средства через QIWI-кошелек за поставку несуществующего товара, размещенного на интернет-сайте. Такие данные привели в пресс-службе прокуратуры Астаны, сообщает Tengrinews.kz.

«Зачастую реальный интернет-магазин использует и почтовую доставку товара. Если, сейчас вы намереваетесь оплатить такой товар через QIWI-кошелек, рекомендуем попросить продавца отправить его в виде посылки через отделения АО “Казпочта” либо другие организации, специализирующиеся на перевозке грузов», — призывают прокуроры.

По их мнению, только таким способом можно оплатить за доставленный товар.