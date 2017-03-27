Прокуратура Астаны предупредила о махинациях при покупках онлайн
Две трети из числа потерпевших стали жертвами мошенничества, перечислив денежные средства через
Две трети из числа потерпевших стали жертвами мошенничества, перечислив денежные средства через
Две трети числа потерпевших стали жертвами мошенничества, перечислив денежные средства через
«Зачастую реальный
По их мнению, только таким способом можно оплатить за доставленный товар.
«В случае отказа продавца отправить товар выбранным вами способом, рекомендуем приобрести его в другом месте», — отмечает