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11:44 (мск), источник: СуперОмск

Силовики поймали неуловимого директора турфирмы «Соло»

Директор турфирмы «Соло» Алексей Герасимов находился в федеральном розыске с 2014 года.

Как подтвердили «СуперОмску» в пресс-службе регионального УМВД, задержан глава омской турфирмы «Соло» Алексей Герасимов, который, по мнению силовиков, присвоил более 4 млн. рублей, принадлежащих 37 туристам. В ближайшее время он будет этапирован в Омск.

Сделки с туристами Герасимов совершал в период с 2013 по 2014 год. Согласно заключенным договорам, оплата за будущие путевки варьировалась от 36 тыс. до 357 тыс. рублей, но внесенные средства не были перечислены туроператорам и авиаперевозчикам, сообщили в полиции.

В сентябре 2014 года следственным управлением УМВД России по Омской области в отношении Алексея Герасимова было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159.4 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Однако во время следствия Герасимов бросил на улице две иномарки, оставил квартиру и исчез. В итоге директор турфирмы «Соло» был объявлен в федеральный розыск.

Добавим, что одна из омских семей, которая заплатила Алексею Герасимову 160 тыс. рублей за так и не состоявшуюся поездку в Испанию, даже обращалась в программу «Пусть говорят». На официальном сайте телепередачи пожаловавшаяся омичка утверждает, что Герасимов обманул клиентов на 7 млн рублей.

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