В Башкирии у предпринимателя из Стерлитамака угнали Lexus с номерами 777

Как стало известно ProUfu.ru, элитный внедорожник крупного стерлитамакского предпринимателя Рагима Абасова был угнан возле дома по ул. К. Муратова, 2 в промежутке между 14.45 и 15.00. В это время мужчина зашел домой, но когда вернулся к автомобилю, его уже не было. Стоимость внедорожника оценивается от 2,5 до 3 млн рублей.

Всем тем, у кого есть информация о местонахождения автомобиля, звонить по тел. 02, 89876271777.