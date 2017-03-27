В Азове на 10-летнюю девочку напал бешеный кот

Так, по данным областной станции по борьбе с болезнями животных, к ветспециалистам обратился местный житель: на его 10-летнюю дочь напал домашний кот. Отбить ребенка помогла, выбежавшая на крики, бабушка. Сразу после контакта животное пало.

Эксперты отобрали пробы и проверили их в лаборатории. Диагноз «бешенство» подтвердился. Сейчас в очаге заболевания проводятся санитарные мероприятия. Девочка проходит курс профилактического лечения.