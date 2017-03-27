Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Чай спасает от старческого слабоумия
В России запретят старые электросчетчики
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Похудевшая Польна показала результаты работы над собой - СМИ
Приднестровье просит Москву о помощи из-за Киева
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Тайский День слона
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
12:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Азове на 10-летнюю девочку напал бешеный кот

В Азове выявлен случай бешенства, это уже пятый на Дону с начала года.

Так, по данным областной станции по борьбе с болезнями животных, к ветспециалистам обратился местный житель: на его 10-летнюю дочь напал домашний кот. Отбить ребенка помогла, выбежавшая на крики, бабушка. Сразу после контакта животное пало.

Эксперты отобрали пробы и проверили их в лаборатории. Диагноз «бешенство» подтвердился. Сейчас в очаге заболевания проводятся санитарные мероприятия. Девочка проходит курс профилактического лечения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В регионах начались протесты дальнобойщиков против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь