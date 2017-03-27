В Татарстане разбили окно и обворовали мечеть
В Бугульминском районе РТ в поселке Подлесный в минувшую субботу ночью обворовали мечеть, разбив в ней перед этим окно. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.
В Бугульминском районе РТ в поселке Подлесный в минувшую субботу ночью обворовали мечеть, разбив в ней перед этим окно. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.
— Из ящика для пожертвований украли около 2 тысяч рублей, — рассказали ProKazan.ru.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», полицейскими был задержан 45-летний бомж, у которого также были найдены похищенные деньги.
Продолжается расследование.