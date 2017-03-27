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13:32 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане разбили окно и обворовали мечеть

В Бугульминском районе РТ в поселке Подлесный в минувшую субботу ночью обворовали мечеть, разбив в ней перед этим окно. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.

 — Из ящика для пожертвований украли около 2 тысяч рублей, — рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», полицейскими был задержан 45-летний бомж, у которого также были найдены похищенные деньги.

Продолжается расследование.

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