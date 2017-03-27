В Татарстане разбили окно и обворовали мечеть

— Из ящика для пожертвований украли около 2 тысяч рублей, — рассказали ProKazan.ru.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», полицейскими был задержан 45-летний бомж, у которого также были найдены похищенные деньги.

Продолжается расследование.