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15:26 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградца задержали по подозрению в нападении на трех женщин

В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении имущественных преступлений. Об этом в понедельник «Новому Калининграду.Ru» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, мужчина причастен к двум ограблениям. Во всех случаях он нападал на женщин.

14 марта подозреваемый напал на 30-летнюю горожанку; мужчина повалил женщину на асфальт, избил её и забрал у неё мобильный телефон и сумку, в которой находились деньги, документы и золотая цепочка. Ущерб от действий злоумышленника составил 30 тысяч рублей. Преступление было совершено утром 14 марта на эстакадном мосту.

Оперативники также собрали доказательства причастности задержанного к нападению на двух 55-летних женщин, которые возвращались домой после работы. Нападение было совершено на улице Университетской. На женщин злоумышленник напал сзади. У одной из них он вырвал сумку с деньгами и документами.

«Действия задержанного в обоих случаях квалифицированы по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации “Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья”. Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Ранее его судили за угон и кражи.

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