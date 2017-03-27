Калининградца задержали по подозрению в нападении на трех женщин

По данным полиции, мужчина причастен к двум ограблениям. Во всех случаях он нападал на женщин.

14 марта подозреваемый напал на 30-летнюю горожанку; мужчина повалил женщину на асфальт, избил её и забрал у неё мобильный телефон и сумку, в которой находились деньги, документы и золотая цепочка. Ущерб от действий злоумышленника составил 30 тысяч рублей. Преступление было совершено утром 14 марта на эстакадном мосту.

Оперативники также собрали доказательства причастности задержанного к нападению на двух 55-летних женщин, которые возвращались домой после работы. Нападение было совершено на улице Университетской. На женщин злоумышленник напал сзади. У одной из них он вырвал сумку с деньгами и документами.