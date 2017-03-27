В Воронеже у прохожего ночью отобрали 400 рублей на улице Хользунова

38-летний житель Воронежа заявил накануне в отдел полиции о том, что стал жертвой ограбления. По словам мужчины, около двух часов ночи он шел по улице Хользунова. Неизвестный мужчина с применением насилия отобрал у него 400 рублей и скрылся.

Жертва запомнила приметы грабителя, сообщила их полицейским. Уже несколько минут спустя подозреваемого поймали. Он не успел далеко уйти от места преступления.

«В отделе полиции 37-летний горожанин свою вину признал», — сообщили в МВД.

Мужчина сейчас находится в изоляторе. По факту грабежа (ст. 161 УК) заели дело. Подозреваемому грозит 4 года тюрьмы.