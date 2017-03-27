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15:51 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге пять человек отравились неизвестным наркотиком

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Пять человек, в том числе подростки, отравились в Петербурге психотропными веществами, все они госпитализированы, сообщает в понедельник ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«В ОМВД России по Красносельскому району поступила информация о том, что в ночь на 26 марта 2017 года из квартиры дома 18 корпус 2 по улице Адмирала Черокова с острым ингаляционным отравлением веществом психотропного действия были госпитализированы пятеро граждан в возрасте от 15 до 19 лет. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК России (незаконный оборот наркотических средств)», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции реализуют комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия, а также розыск и привлечение к ответственности лиц, совершивших указанное преступление.

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