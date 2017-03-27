Ангарскому маньяку предъявлено обвинение еще в 60 убийствах

«По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области (Иркутска и в Иркутском районе, в Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе) за 20 лет не менее 84 убийств», — говорится на сайте ведомства.

Возраст убитых женщин варьируется от 16 до 40 лет. Их социальный статус и положение в обществе тоже разнятся.

В январе 2015 года бывший полицейский из Ангарска был признан Иркутским облсудом виновным в убийстве 22 женщин и покушении еще на двух и приговорен к пожизненному заключению. Своих жертв он высматривал на ночных улицах города, предлагал подвезти, часто будучи на дежурстве, а потом насиловал их и убивал топорами, молотками, лопатами в пригородных лесах. Еще находясь в СИЗО, ангарский маньяк начал давать следствию показания на новые эпизоды убийств. Еще в ходе расследования первого дела Попкова эксперты выявили у него «гомицидоманию» — не являющееся психическим заболеванием психологическое стремление к убийствам.