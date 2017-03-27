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12:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии на месте железнодорожной катастрофы восстановлено движение поездов

УФА, 27 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкирии на месте железнодорожной катастрофы восстановлено движение поездов. Как сообщалось ранее, 26 марта около 17.00 на однопутной ветке в пригороде Учалов лоб в лоб столкнулись два грузовых железнодорожных состава, принадлежащих Учалинскому горно-обогатительному комбинату.

По информации Комиссией по чрезвычайным ситуациям (КЧС) администрации Учалинского района, в железнодорожной аварии погибли: машинист тепловоза, 1971 года рождения, помощники машиниста, 1983 и 1982 годов рождения, оператор поста централизации службы эксплуатации железнодорожного цеха УГОК, 1996 года рождения. Машинист тепловоза, 1967 года рождения, в настоящее время находится в травматологическом отделении Учалинской центральной городской больницы. По словам главврача, у пациента диагностированы перелом левой ноги, гипертонический криз и состояние реактивного стресса.

В информационно-аналитическом отделе администрации района сообщили, что сейчас на месте работают: руководство КЧС Учалинского горно-обогатительного комбината, КЧС администрации Учалинского района, оперативные службы МЧС, правоохранительные органы. Все виды работ ведутся согласно утвержденному Плану мероприятий по ликвидации последствий данной аварии. Задействованы 20 единиц техники и более 40 человек. Восстановительные работы начались сразу после получения сигнала о происшествии и не прекращалась в ночное время.

В результате железнодорожной аварии опрокинулись две цистерны с нефтепродуктами. 27 марта в 00.57 завершилась откачка нефтепродуктов с цистерн. В 10.36 подразделение отряда Экоспас МЧС России по Уфе завершило работу по культивации на месте загрязненного нефтепродуктами грунта, ведется его вывоз в место временного хранения. В 11.38 железнодорожное полотно было восстановлено, движение для поездов — открыто.

В отделении судебно-медицинской экспертизы Учалинской ЦГБ 27 марта в 10.00 завершилось опознание погибших. Психологи МЧС оказывают помощь семьям погибших, отметили в ведомстве.

Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

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