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12:16 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе возле Нефтяного университета «Шевроле Авео» провалилась под асфальт

В ловушку угодило заднее колесо.

Очередной обвал грунта произошел в башкирской столице утром в понедельник, 27 марта. На этот раз обрушился асфальт возле здания Нефтяного университета на улице Космонавтов.

В ловушку попала золотистая «Шевроле Авео»: задним левым колесом машина угодила прямо в яму и повисла на пороге.

Фото с места происшествия очевидцы выложили в группу «БащДТП».

— Там же засыпали коммуникации зимой, не удивительно, — пояснил уфимец Шамиль Сулейманов.

Очевидно, что под напором вешних вод свеженасыпанный песок дал усадку, асфальт в этом месте держался на честном слове и обрушился, не выдержав веса автомобиля.

Напомним, в минувшую субботу в центре Уфы дорожники отремонтировали участок шоссе с просевшим асфальтом.

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