В Уфе возле Нефтяного университета «Шевроле Авео» провалилась под асфальт

Очередной обвал грунта произошел в башкирской столице утром в понедельник, 27 марта. На этот раз обрушился асфальт возле здания Нефтяного университета на улице Космонавтов.

В ловушку попала золотистая «Шевроле Авео»: задним левым колесом машина угодила прямо в яму и повисла на пороге.

Фото с места происшествия очевидцы выложили в группу «БащДТП».