В Уфе возле Нефтяного университета «Шевроле Авео» провалилась под асфальт
В ловушку угодило заднее колесо.
В ловушку угодило заднее колесо.
Очередной обвал грунта произошел в башкирской столице утром в понедельник, 27 марта. На этот раз обрушился асфальт возле здания Нефтяного университета на улице Космонавтов.
В ловушку попала золотистая «Шевроле Авео»: задним левым колесом машина угодила прямо в яму и повисла на пороге.
Фото с места происшествия очевидцы выложили в группу «БащДТП».
— Там же засыпали коммуникации зимой, не удивительно, — пояснил уфимец Шамиль Сулейманов.
Очевидно, что под напором вешних вод свеженасыпанный песок дал усадку, асфальт в этом месте держался на честном слове и обрушился, не выдержав веса автомобиля.
Напомним, в минувшую субботу в центре Уфы дорожники отремонтировали участок шоссе с просевшим асфальтом.